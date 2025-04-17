Коронки и виниры: в чем различие и как сделать выбор

Популярными способами восстановления зубов являются коронки и виниры. Внешне они очень похожи, но конструкции решают разные задачи и применяются при определенных клинических показаниях. Стоматолог Андрей Хохлов рассказал, чем они отличаются и как подобрать идеальный для себя вариант.

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Виниры: коррекция формы и цвета

Винир представляет собой тонкую накладку из керамического материала, которая фиксируется на передней поверхности зуба. Ее главная задача — изменить форму, цвет и положение. В результате получается гармоничная и эстетичная улыбка. Для виниров зубная ткань оттачивается минимально, а в некоторых случаях в этом и вовсе нет необходимости, тогда ставятся ультратонкие накладки — люминиры.

Выглядит новая улыбка максимально естественно, поскольку накладки охватывают немного и боковые стороны зуба. Иногда допускается захват еще задней поверхности. В основном виниры ставят на видимую зону зубов — верхние и нижние резцы и клыки. Они скрывают или уменьшают щели между зубами, неровности или сколы.

Одна из причин, почему многие выбирают именно виниры, — это коррекция цвета. Особенно она рекомендуется, если отбеливание привычными методами не помогает. При этом важно понимать, что керамические накладки не лечат разрушенный зуб, а именно реставрируют его.

Коронки: защита и восстановление зуба

Коронка является уже более массивной ортопедической конструкцией. Ее задача: полностью покрыть зуб сверху и со всех боков. Она необходима, когда зуб ослаблен или сильно разрушен. Сложная и устойчивая форма коронки защищает от дальнейшего повреждения, восстанавливает форму и повышает прочность зуба.

Коронки существуют двух видов: полная (закрывает весь зуб и затрагивает жевательную поверхность) и полукоронка (покрывает только часть, например, две трети).

Выбор вида конструкции определяет стоматолог, исходя из ситуации пациента и степени повреждения зуба.

Ортопедические коронки используют тогда, когда ткани разрушены более чем на 50 процентов или после удаления нерва. Также они нужны для изменения прикуса, восстановления стертых зубов или установки мостовидных протезов.

Как сделать выбор

В первую очередь необходимо определить, сколько здоровых тканей зуба требуется обточить, чтобы установить ту или иную конструкцию. Виниры считаются более щадящим вариантом и подходят для реставрации улыбки. Для коронки придется обточить зуб более глубоко, чтобы она надежно установилась, не мешала прикусу и не вызывала дискомфорт.

Виниры отлично подходят для коррекции передней группы зубов, где эстетика играет важную роль. Коронки можно ставить на любые зубы, особенно на жевательные.

И виниры, и коронки сегодня делают из качественных материалов, которые максимально подходят к естественному цвету и форме зубов пациента. При правильном уходе и соблюдении рекомендаций стоматолога виниры служат 7–10 лет, коронки — до 15 лет.

Окончательный выбор стоит делать, опираясь на изначальное состояния зуба, желания пациента и рекомендации вашего врача. Если вопрос только во внешней коррекции, то лучше поставить виниры или люминиры. В случае разрушения и сильного повреждения рекомендуется ставить коронки.

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