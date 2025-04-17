Российская телеведущая Алена Водонаева раскрыла многомиллионную сумму трат на зубы. Соответствующую информацию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость заявила, что за лечение зубов ей пришлось заплатить 5,9 миллиона рублей. При этом звезда посещала стоматолога в течение трех лет.

«С 1 марта 2022 года по 17 апреля 2025 года я занималась своей улыбкой. Сегодня мы поставили точку в этой долгой работе. Это мой счет за три года. Почти шесть миллионов рублей. Я больше не целуюсь по любви», — высказалась звезда.

В марте Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. 51-летний артист вышел в свет со своим стоматологом Алиной Кулаевой.