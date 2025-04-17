Новое бикини Skims сравнили в сети с туалетной бумагой

Пользователи сети подвергли критике новое бикини бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

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Юзеры обратили внимание на необычный дизайн раздельного купальника. На размещенном скриншоте видно, что бюстгальтер и плавки оформлены пышными белыми воланами и тонкими завязками.

Так, многие юзеры платформы подняли на смех товар, который предпринимательница предложила покупателям. «Это мочалка, приклеенная к веревке?», «Не может быть, чтобы кто-то платил за эту мерзость», «Даже модель понимает, что это отстой», «Как дешево и уродливо это выглядит», «Эти оборки похожи на дешевую туалетную бумагу», «Ким должна отправить этот купальник Бьянке [Цензори]. Ей точно понравится», — писали они в комментариях под скриншотом.

В декабре прошлого года зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims.