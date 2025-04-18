Модные платья на лето 2025 года

Летом 2025 года — в тренде бохо-шик, женственность и романтичные принты. Дизайнеры предлагают варианты на любой вкус: как изящные приталенные платья-комбинации, так и повседневные наряды-рубашки. Какие платья будут в моде летом 2025 года, с чем их носить и какие цвета выбирать — в материале «Ленты.ру».

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Общие тренды на летние платья в 2025 году

«Главная концепция сезона — легкость и непринужденность. Дизайнеры акцентируют внимание на натуральных тканях: хлопке, льне, шелке, тонком трикотаже и органзе. Такие материалы позволяют коже дышать и комфортны даже в самую жаркую погоду. Бренды предлагают как струящиеся и воздушные модели, так и более структурированные фасоны платьев с четким силуэтом», — рассказал «Лента.ру» стилист сети офф-прайс магазинов Familia Олег Горчанин.

Цвета

По словам эксперта, в цветовой гамме доминируют два противоположных направления.

С одной стороны, в трендах остаются нежные пастельные оттенки:

голубой;

молочный;

лавандовый;

нежно-розовый.

С другой — актуальными становятся насыщенные цвета:

шоколадный;

изумрудный;

красный;

ультрамариновый;

солнечно-желтый.

Белый цвет всегда вне конкуренции — летом он смотрится особенно эффектно

Принты и детали

Летом 2025 года в моде крупные цветочные принты, абстракция, а также клетка и полоска в разных интерпретациях.

Модные дома делают ставку на драпировки, вырезы, асимметрию, акцентные рукава и необычные застежки. Стразы, камни, кружево, бахрома и объемные элементы, такие как рюши и воланы, добавляют платьям динамичности и романтичности, отметил Олег Горчанин.

Модные повседневные платья

Платья с драпировкой

Один из главных трендов этого лета — модные женские платья с драпировкой. Они эффектно подчеркивают фигуру и скрывают все ее несовершенства. В 2025 году особенно популярны драпированные платья в пастельных оттенках, а также варианты с металлическим блеском, вдохновленные эстетикой 90-х.

Такие модели бывают не только повседневными, но и вечерними

Модели на каждый день из легких тканей идеально подходят для летних прогулок и дневных мероприятий, а из более плотных материалов — для вечерних выходов.

Повседневные платья с запахом

Платья на запах по-прежнему занимают лидирующие позиции в модных коллекциях. Их главная особенность — универсальность, ведь такой фасон подходит для любой фигуры, делая силуэт более изящным.

Летом 2025 года эти модели будут представлены как в классическом варианте (однотонные и лаконичные), так и с выразительными принтами. Дополнить повседневный наряд можно босоножками на небольшом каблуке, сумкой-тоут и минималистичными украшениями, отметил стилист.

Короткие платья

«Короткие платья в этом сезоне возвращаются на подиумы в разнообразных вариациях. Мини-сарафаны на тонких бретелях, модели с объемными рукавами, фасоны с плиссировкой — все это можно увидеть в весенне-летних коллекциях. Среди материалов преобладают хлопок, лен и легкий сатин», — Олег Горчанин, стилист.

Такие платья идеально смотрятся с обувью на плоском ходу — балетками, лоферами или стильными мюлями. Дополнят образ мини-сумки, трендовые ободки для волос и массивные серьги.

Платья-рубашки

Современные платья-рубашки остаются в трендах уже не первый сезон. Этим летом дизайнеры представляют их в новых вариациях: с объемными рукавами, асимметричным кроем, подчеркивающими талию поясами, контрастными вставками или необычной фурнитурой.

Особенно актуальными станут платья в белом и пастельном тонах, с клетчатым или полосатым принтом

По словам стилиста, такие платья идеально сочетаются с кожаными сандалиями или минималистичными босоножками. А массивные аксессуары добавят образу выразительности.

Вязаные и кружевные платья

Такие наряды джинсовой курткой.

В этом сезоне особенно актуальны модели ручной работы с ажурными узорами и сложными плетеными деталями

Повседневные наряды можно дополнить балетками, вечерние платья — элегантными босоножками на каблуке.

Платья длины макси и миди

Платья длины макси

«Тренд, на который стоит обратить внимание этим летом — макси-платья в полоску. Они выглядят свежо и стильно, особенно в классических комбинациях белого с синим, черного с белым или пастельных оттенков. Эти модели удобны, практичны и подходят как для прогулок по городу, так и для отдыха на побережье. Они отлично сочетаются с плетеными сумками, соломенными шляпами и сандалиями на плоской подошве», — рассказал Олег Горчанин.

Платья длины миди

По словам эксперта, летом 2025 года актуальными будут и миди-платья с цветочным принтом.

Такие платья создают романтичный и женственный образ, особенно если дополнить их лаконичными украшениями и обувью на плоской подошве.

Любительницам сдержанных луков лучше отдавать предпочтение мелкому цветочному принту в пастельных тонах. Если же вы любите более яркие и смелые образы, выбирайте наряды с крупным цветочным принтом в насыщенных оттенках. Летом 2025 года такие принты станут более выразительными, а цветовая палитра — богаче: от нежных пастельных до насыщенных и контрастных оттенков.

Повседневные прозрачные платья

Прозрачные платья — смелый и эффектный тренд, который покоряет подиумы. В 2025 году они представлены в разных вариациях: от легких сетчатых моделей до многослойных платьев с вышивкой.

Актуальными будут и более закрытые варианты — из ультратонкого трикотажа. Такая ткань всегда немного просвечивает, но при этом не выглядит откровенно.

«Прозрачные наряды можно носить как самостоятельно, так и в сочетании с базовыми комбинациями — например, с минималистичным топом и шортами или с лаконичным нижним платьем. Такой образ можно дополнить стильными босоножками, массивными серьгами и клатчем», — Олег Горчанин, стилист.

Платья в стиле бохо

Платья в стиле бохо продолжают выделяться своими свободными силуэтами, натуральными тканями и декоративными элементами — кисточками, вышивкой и кружевом.

Летом 2025 года наряды в стиле бохо станут более утонченными, а цветовая палитра будет представлена как в классических землистых оттенках, так и в ярких, насыщенных цветах. Платья бохо отлично сочетаются с босоножками на плоской подошве, широкополыми шляпами и сумками с бахромой, добавил стилист.

Повседневные платья с бахромой

Такие модели можно носить в качестве повседневных нарядов с сандалиями или надевать на выход с каблуками и кожаными клатчами. Бахрома добавляет динамичности и движения, делая образ более выразительным.

Вечерние платья — 2025

Платья с вырезами

«Летом 2025 года одним из самых популярных фасонов остаются платья с вырезами, создающие элегантный, но в то же время соблазнительный образ. В этом сезоне дизайнеры предлагают как классические варианты с аккуратными вырезами на талии, так и более смелые модели с асимметричными прорезями или глубоким вырезом на спине», — отметил Олег Горчанин.

Такие платья часто делают из легких, струящихся тканей, которые подчеркивают женственность силуэта. Они прекрасно сочетаются с изящными босоножками на тонком каблуке, клатчами с металлическими деталями и лаконичными украшениями — например, длинными серьгами и тонкими браслетами.

Вечерние платья с запахом

Платья с запахом в 2025 году становятся неотъемлемой частью вечерней моды, отметил Олег Горчанин. Главное преимущество таких моделей — способность подчеркнуть талию, создавая изящный силуэт.

В этом сезоне особенно актуальны варианты из шелка, бархата и струящегося сатина. Глубокие оттенки — темно-синий, изумрудный, бордовый — делают такие наряды идеальными для особых случаев.

Завершить образ помогут туфли-лодочки или босоножки на шпильке, а также небольшие сумочки с цепочками.

Облегающие платья

Особое внимание летом 2025 года уделяется облегающим платьям. Эти модели вдохновлены эстетикой 1990-х, но в новом сезоне они становятся еще более выразительными благодаря нестандартным материалам и декоративным элементам. Дизайнеры активно используют пайетки, полупрозрачные вставки, перламутровые ткани и объемные детали.

Особенно популярны длинные облегающие платья с открытыми плечами или глубокими декольте

Такие наряды стилист советует сочетать с минимальным количеством аксессуаров: достаточно тонкого колье, лаконичных сережек и стильного клатча. Завершить образ можно босоножками с тонкими ремешками или элегантными мюлями.

Короткие вечерние платья

Дизайнеры предлагают мини с объемными рукавами, металлическими оттенками, бахромой и вышивкой. Они прекрасно подходят для вечеринок, коктейльных мероприятий и торжественных ужинов.

«Особенно эффектно выглядят модели в серебристых и золотых тонах, дополненные обувью с зеркальным эффектом. Для тех, кто предпочитает более сдержанные варианты, актуальны черные короткие платья с интересными элементами — глубокими вырезами, перьями или прозрачными вставками», — Олег Горчанин, стилист.

Платья миди

Наряды длинной чуть ниже колена остаются классическим выбором для вечерних мероприятий. В 2025 году модные дома делают акцент на плавных линиях, мягких драпировках и благородных тканях.

В моде как минималистичные модели, так и варианты с необычной отделкой — например, с кружевными деталями, эффектными рукавами или блеском. По словам эксперта, комбинировать наряды можно с изысканной обувью на высоком каблуке, мини-сумками и элегантными украшениями.

Вечерние платья с бахромой

Еще один тренд предстоящего сезона — платья с бахромой. Вечерние модели отличаются длиной макси и яркими деталями, такими как стеклярус, блестки и многослойные каскады бахромы.

Особенно популярны платья в стиле ар-деко, вдохновленные эстетикой 1920-х годов. Они идеально подходят для торжественных случаев.

Завершить праздничный образ помогут классические лодочки или элегантные босоножки и небольшие сумки-клатчи

Платья в бельевом стиле

Платья-комбинации — еще один модный хит этого лета. Особенно популярен фасон свободных сорочек из трикотажа, шелка или атласа с кружевными вставками. Такие модели были представлены на Carolina Herrera, Chloe, Elisabetta Franchi и Ermanno Scervino. Эксперты советуют сочетать эти платья с туфлями на каблуке, чтобы подчеркнуть длину ног.

Классическое платье в бельевом стиле с акцентом на талии можно дополнить оверсайз-пиджаком или летящим тренчем. Более элегантный вариант — туфли и длинные оперные перчатки.

Платье-комбинацию можно носить и как повседневный летний вариант — с сумкой-корзиной и кожаными шлепанцами

Вечерние полупрозрачные платья

Полупрозрачные ткани и легкие, невесомые материалы становятся важной частью вечерней моды этого лета. Многие дизайнеры предлагают платья из органзы, шифона и тюля, которые создают эффект легкости и воздушности.

Стилист рекомендует завершить образ босоножками с тонкими ремешками, длинными серьгами и аккуратными кольцами.

Платья с одним плечом

Особенно эффектно такие платья смотрятся с минималистичными украшениями и гладкими укладками.

Эти модели можно носить с классическими туфлями на каблуке, босоножками или даже ботильонами на высокой шпильке, если требуется создать более дерзкий образ

«Если раньше вечерняя мода тяготела к классическим черным, красным и пастельным оттенкам, то в 2025 году дизайнеры предлагают смелые решения: насыщенные оттенки фуксии, ультрамарина, солнечного желтого и даже неоновые вариации. Принты также становятся более сложными: графические узоры, флористические мотивы в новых интерпретациях. Такие платья можно дополнить нейтральными аксессуарами или, напротив, сыграть на контрасте, добавив яркие детали», — рассказал Олег Горчанин.

Платья в винтажном стиле

Еще одним ключевым направлением в вечерней моде летнего сезона 2025 года становятся платья в винтажном стиле. Дизайнеры вдохновляются эпохами 50-х, 70-х и 90-х годов, сочетая в своих коллекциях элегантность ретро с современной легкостью. Возвращаются приталенные силуэты с пышными юбками, которые создают образ в стиле New Look от Dior, а также струящиеся модели в духе богемного шика.

Как отмечает Олег Горчанин, платья в таком стиле часто делают из шелка, бархата или жаккарда. Их дополняют крупными пуговицами, вышивкой или кружевными элементами. Хорошо такие наряды будут смотреться с туфлями на устойчивом каблуке, миниатюрными сумочками и винтажными украшениями, например, брошью или серьгами в виде капель.

Вечерние платья в спортивном стиле

Спортивные платья становятся все более популярными на подиумах. Это и облегающие модели с контрастными вставками, и наряды с молниями и прорезями, и варианты с резинками на талии, напоминающие теннисные платья.

Такие платья отлично смотрятся с массивными серьгами, минималистичными туфлями, босоножками и даже кедами

Объемные платья

«Воздушные платья с множеством слоев, воланами и цветочными узорами выглядят женственно и грациозно. Особенно эффектно такие модели смотрятся в светлых оттенках — белом, кремовом, или пудрово-розовом», — Олег Горчанин, стилист.

Объемные наряды можно сочетать с нежными аксессуарами, прозрачными босоножками и сумками из бусин или жемчуга. Волосы в таком образе лучше оставить естественными: можно сделать легкие волны или собрать их в небрежный пучок.