Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в бикини

Британская телеведущая Майя Джама показала снимки с отдыха в Тайланде. Фото появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире сфотографировалась лежащей на шезлонге в бикини красного цвета. При этом волосы телезвезды были собраны в пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. От аксессуаров инфлюэнсер также отказалась.

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В январе Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном платье.