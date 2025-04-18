Запах может влиять как на психическое, так и на физическое состояние человека. Евгений Таратухин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал, как выбрать безопасный и приятный парфюм.

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Эксперт отмечает, что настоящий аромат духов раскрывается спустя полчаса после нанесения, и именно его сердечные ноты определяют, понравится ли парфюм человеку. Выбор аромата зависит от индивидуальных предпочтений и желаемого эффекта: цитрусовые и мятные запахи способствуют бодрости и концентрации, тогда как другие композиции помогают расслабиться и снизить тревогу.

Особое внимание Евгений Таратухин обратил на возможные аллергены в составе парфюмов, такие как дубовый мох, который нередко заменяется более безопасным эвернилом. Натуральные цитрусовые масла также могут содержать терпены, увеличивающие чувствительность кожи к солнечному излучению.

Чрезмерное использование парфюма может перегружать обонятельные рецепторы и нервную систему, вызывая головные боли и мышечное напряжение. Эксперт посоветовал промывать нос, пить воду и проветривать помещение при возникновении дискомфорта от сильного запаха.

Вместо кофе, который часто используют для очистки носа, Евгений Таратухин рекомендует нюхать собственную кожу или волосы, чтобы «перезагрузить» обоняние.