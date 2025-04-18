Десять самых ярких нарядов ММКФ-2025

В столице стартовал Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Согласно традициям, красная дорожка прошла в этом году в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади — ее посетило большое количество отечественных знаменитостей. «Вечерняя Москва» составила список самых ярких образов прошедшего мероприятия.

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Российская актриса Анастасия Самбурская посетила кинофестиваль в необычном черном наряде, который сразу привлек внимание фотографов. В прошлом году артистка предстала на красной дорожке в образе змеи, в этом году ее наряд символизирует черного лебедя. Ассиметричный верх платья покрыт перьями, а юбка украшена текстурными лепестками.

Лянка Грыу

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Основа стиля актрисы Лянки Грыу — классика. Поэтому в этом году при посещении мероприятия она не стала изменять себе — ее образ в духе старого Голливуда покорил фотографов кинофестиваля. Необычная прическа, приталенный силуэт платья, а также неброские цвета — все это стало визитной карточкой звезды.

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Артистка Ольга Кузьмина посетила красную дорожку в черном платье с выразительным вырезом и горловиной на завязках. Приталенный силуэт с высоким разрезом открывал ногу и добавлял образу динамики, а удлиненные рукава с объемом в плечах придавали наряду структурность и театральность.

Группа Serebro

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Российская группа Serebro, в состав которой входят Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак, доказала, что минимализм — это настоящий тренд. Фотографы запечатлели певиц в черном, белом и полупрозрачном платьях, которые эффектно подчеркивали фигуры каждой участницы.

Разница в оттенках и фактурах добавляла каждой певице индивидуальности. Равновесие чувственности и строгости, прозрачности и формы — образ в лучших традициях fashion-ансамбля, отсылающий к эпохе моделей начала нулевых.

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Артистка сделала ставку на выразительную фактуру и цвет. Бархатное платье глубокого оттенка карри с драпировкой на талии и высоким разрезом на ноге привлекало взгляды не меньше, чем эффектное декольте.

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Режиссер Анна Матисон появилась на красной дорожке в эффектном желтом платье с мягкими складками и поясом в тон. Ткань на платье жены Сергея Безрукова отливала металлическим блеском, а ее длинное черное пальто и минималистичные украшения сделали акцент на цвете наряда.

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Телеведущая Елена Николаева предстала на фестивале в многослойном платье в стиле 90-х, отдавая дань уважения модному моду Dior. Лавандово-белая ткань придала образу кинематографичность, а укладка в стиле Одри Хепберн напомнила классику французского кинематографа.

Жасмин

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Певица Жасмин посетила кинофестиваль в роскошном брючном костюме с мягким силуэтом. Свободный пиджак с драпировкой вместо классического лацкана и выразительной брошью на талии подчеркнул ее фигуру, а струящиеся широкие брюки добавили движения.

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Актриса Софья Синицына выбрала элегантное черное платье на тонких бретелях. Прозрачные вставки на декольте и вырез на спине добавили образу утонченности, а приталенный силуэт подчеркнул изящную фигуру актрисы.

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Актриса Юлия Хлынина предстала в платье из пайеток, покрывающих все ее тело. Их холодный металлический отлив постепенно сменялся алым сиянием у подола, создавая визуальный эффект пылающего заката.