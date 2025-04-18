Стилист оценил образ Агаты Муцениеце на музыкальной премии

На этой неделе в Московском международном Доме музыки прошла церемония вручении премии «VOICE: Главные лица». Среди приглашенных звезд была Агата Муцениеце – она пришла в компании гармониста Петра Дранги. Актриса выбрала для выхода в свет красное платье и колготки в тон наряду в разрез с дресс-кодом мероприятия. Стилист Лариса Голубева в разговоре с сайтом «Страсти» оценила образ знаменитости и объяснила, насколько уместен был ее total-look.

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Актриса появилась на публике в алом мини-платье с открытыми плечами и декорированном объемной розой – в похожем не так давно выходила в свет Ксения Бородина. Образ звезда «Закрытой школы» дополнила колготками, туфлями и сумочкой-таксой в тон. На глазах Агаты виднелись яркие стрелки, а на губах – нюдовая помада.

© Passion.ru

«Дресс-код мероприятия был серебристо-черным, но актриса решила выделиться и не быть как все, отдав предпочтение оттенку viva magenta (красно-алому), – говорит Лариса Голубева. – Туфли звезды мне показались слишком классическими – лаковая обувь с длинным носом сделала бы образ более модным. В целом мне не хватило в аутфите Муцениеце акцентов. Красную сумку-таксу я бы заменила на красный клатч с фактурой переплетения и грубой застежкой из грубого металла».

Стилист отметила, что платье актрисы действительно похоже на то, что надевала Ксения Бородина. Но, тем не менее, образы у звезд получились совершенно разные: бывшая жена Павла Прилучного выглядит как уверенная в себе женщина, а телеведущая выглядит менее статусно, даже немного по-детски, заключила Лариса Голубева.