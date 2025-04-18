Как сделать модное окрашивание сезона, как у Линдси Лохан

Линдси Лохан не так давно вернулась в высшие круги бомонда помолодевшей и удивительно похорошевшей: фанаты просто не поверили своим глазам, ведь теперь звезда выглядит так, словно скинула пару десятков лет. Вот что творит с людьми здоровый образ жизни и правильно подобранный уход! А еще — изумительный оттенок волос, который немедленно стал трендовым. Со стилистом Евгенией Куклиной разбираемся, что это за цвет и как его добиться.

Almond Milk блонд — модное окрашивание сезона

Итак, это мягкий, сливочно-бежевый блонд без малейшего намека на дешевую желтизну. Он выглядит максимально натурально, будто вы просто родились такой сияющей златовлаской с холодным роскошным тоном. Но за этой «естественностью» стоит сложная работа колориста и бережный домашний уход.

Этот сложный светлый оттенок сочетает разом и холодные, и теплые ноты: немного персика, меда, чуть сливочного, каплю песочного, и все это — без провокационного крена в желтый или серый.

«Такой оттенок требует тонкой настройки под ваш подтон кожи и структуру волос. Получить его можно только с опытным колористом, желательно — со знанием техник air touch или soft balayage», — объясняет эксперт.

Подготовка — ключ

Без здоровой базы не получится «миндальное молоко»! Перед осветлением волосы должны быть увлажненными и живыми. За месяц до окрашивания вводите маски с керамидами, аминокислотами, маслами. Убирайте секущиеся концы. Almond milk — не цвет для измученных блондом прядей: он делает выпуклой и отлично подчеркивает каждую деталь. Включая, к сожалению, и недостатки — например, ту же сухость прядей.

Тонирование — обязательный этап (и регулярный)

Нужный оттенок достигается только тонированием после осветления — один осветлитель такую глубину не даст. «Затем раз в 3–4 недели нужен „апгрейд“ — легкий gloss или молекулярный оттеночный уход, чтобы не потерять сливочную свежесть и не скатиться в „обесцвеченный“ желтый. Да, и не забудем про отрастающие корни (задача превращается в вариант „со звездочкой“, если у вас есть седина)», — говорит стилист.

Шампуни и маски без сульфатов и с тонирующим эффектом

Забудьте про обычные шампуни — только те, что сохраняют холодный/нейтральный подтон (с фиолетовым или жемчужным пигментом — но и его должен подобрать стилист, никакой самодеятельности!). Маски — с протеинами и увлажняющими компонентами, которые не вымывают цвет. И, пожалуйста, никакого горячего душа — только теплая вода.

Тепло, утюжки и солнце — под контроль

Даже самый идеальный цвет миндального молока поблекнет от солнца и горячей укладки. Используйте термозащиту (в идеале — с УФ-фильтром), носите шляпу на солнце и не забывайте: этот оттенок любит мягкость — в уходе, в свете, в стиле жизни.