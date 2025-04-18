Стало известно, зачем девушки используют ИИ для фотографий

ИИ-сервис Shotix раскрыл, какие образы примеряют россиянки в ходе виртуальных фотосессий с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители сервиса.

© Газета.Ru

Так, более миллиона россиянок уже попробовали формат ИИ-фотосессий, для которых достаточно загрузить свое фото, после чего нейросеть создает серию фотореалистичных снимков в разных стилях: от строгого офисного портрета до кадров в духе фэнтези.

Самым популярным стал образ бизнес-леди: его выбирают 58% девушек. При этом 51% девушек интересуются, как бы они выглядели в свадебном платье или будучи беременной. Около половины (48%) изображают себя в качестве ведьм, демонов и вампиров, примерно 70% пользовательниц привлекают романтические сюжеты (свидания, цветы, теплый свет и атмосфера праздника), а 40% признаются, что мечтают о красивом дне рождения, пусть даже пока только на картинке.

Также исследование показало, что лишь 5% девушек готовы сменить прическу с помощью нейросетей — остальные предпочитают сохранять настоящую.

Отмечается, что наибольшую активность в ИИ-сервисе показывают девушки от 25 до 34 лет — на них приходится больше половины всех фотосессий. Четверть запросов исходит от женщин от 35 до 44 лет. ИИ-фотосессии делают не только в Москве и Петербурге: почти 40% генераций — из регионов. Больше всего активности — в Краснодаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.