Мать Тимати сделала инъекции в лицо

Мать рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Симона сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали инъекцию.

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Юнусова опубликовала видео с процедуры. Она не уточнила, для чего инъекция. Мать артиста заявила, что готовится к лету.

«Прошу заметить – у меня в руках особый антистресс, который помогает немного отпустить контроль тем, кто побаивается инъекций», — поделилась родительница звезды.

В марте Юнусова рассказала, что у нее произошли приступы панических атак. Мать рэпера отметила, что в истощенном эмоциональном и психологическом состоянии очень трудно общаться с детьми. По ее словам, чувствуется раздражение от громких звуков и необходимости что-то говорить. Мать артиста задумалась, чем вызвана подобная реакция.

Юнусова призналась, что общение с ребенком сильно утомляет. Она воспитывает внучку Алису.

Симона отметила, что понимание этого у нее пришло с опытом. Она призвала матерей не стесняться рассказывать о своих проблемах и просить помощи у специалистов. Мать рэпера также посоветовала молодым родителям делегировать свои обязанности и отдохнуть, когда те чувствуют раздражение.