Звезда «Ранеток» кардинально сменила имидж

Российская актриса, фотомодель и телеведущая Янина Студилина кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

39-летняя звезда сериала «Ранетки» позировала на размещенном снимке в черной майке на широких бретелях, которая подчеркивала зону декольте. При этом знаменитость снялась с рыжим цветом волос, которые были завиты в мелкие кудри.

© Соцсети

«Рыжая-бесстыжая. Как вам?» — подписала она снимок.

Поклонники оценили новый внешний вид Студилиной в комментариях под постом. «О божечки, какая красивая девушка», «Превосходно», «Очень круто», «На 100 процентов ваш цвет», «Классно! Сразу и не узнать», — написали они.

В марте 39-летняя звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини. Янина Студилина предстала в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.