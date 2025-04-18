Стилист рассказал, какой тренд ударил по индустрии моды

Стилист и телеведущий Влад Лисовец заявил в беседе с «Пятым каналом», что тренды на спортивную одежду и отсутствие макияжа сильно ударили по рынку фешен-индустрии.

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«Потому что проще всего стало выйти в толстовке с капюшоном, в спортивных штанах и кроссовках», — отметил стилист.

Лисовец считает, что спад в любой области — это нормальное явление. По словам стилиста, рано или поздно он наступает в каждой сфере. Несмотря на это, телеведущий считает, что в первую очередь нужно одеваться комфортно для себя.

«Конечно, есть какой-то этикет. Приходить в офис в спортивной одежде, ну, наверное, это не совсем симпатично. При этом хочу вам сказать самое главное. Если вы в пиджаке, а девушка на каблуках — вы ведете себя по-другому. Девушка становится более сексуально, нежной, трепетной, желанной. Мне кажется, любая женщина этого хочет. Поэтому периодически надо все равно вставать на каблук», — поделился телеведущий.

В марте Влад Лисовец назвал отсутствие логотипов на одежде признаком стиля.