Стилист рассказал о моде на облегающие комбинезоны

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов сообщил в Telegram-канале, что облегающие комбинезоны-кэтсьюты перешли из подиумных и спортивных нарядов в повседневные.

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«Особенно модницы полюбили ультратонкие черные комбинезоны, которые смотрятся как вторая кожа», — поделился стилист.

В апреле Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По ее словам, бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Телеведущий назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Среди самой модной обуви весны он выделил балетки со шнурками или их «гибриды» — симбиоз балеток и кроссовок.

Помимо вышеперечисленного, ведущий «Модного приговора» проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, Александр Рогов назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.