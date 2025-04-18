Звезда «Чик» похвасталась фигурой в нижнем белье после родов

Актриса Варвара Шмыкова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фигуру с прессом в нижнем белье.

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Шмыкова рассказала, что два года тренировалась после рождения ее сына Луки. Кадр «до» сделан в августе 2023 года, а «после» — в апреле 2025 года. Артистка призналась, что последний раз видела пресс на своем животе в октябре 2022 года.

«Я восхищаюсь своим телом, которое может так и эдак. Но у меня очень естественные и несмешные методы возвращения в форму. В любом весе я чувствовала себя очень органично, потому что важно быть в гармонии с собой. Я понимала, что это все лишь этап, и что мое послебеременное тело — это не то, с чем нужно бороться, а то, что нужно любить и ценить», — поделилась актриса.

Шмыкова начала заниматься своей фигурой после грудного вскармливания. Она уточнила, что не садилась на диеты. Артистка находилась в постоянном движении. Она ходила на прогулку, танцевала, делала разминки и зарядку.

«Через танец можно услышать себя, понять, что у тебя болит — и в прямом, и в переносном смысле», — отметила знаменитость.

По словам Шмыковой, она танцует для того, чтобы перевести дух, отвлечься, выбросить злость или, наоборот, набраться сил, получить заряд энергии и хорошего настроения.