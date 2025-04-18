Vogue назвали трендовые джинсы на весну и лето

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали один модный в 1980-х годах фасон джинсов трендом весны и лета 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Речь идет о брюках-сигаретах из денима, которые получили свое название из-за характерной формы штанин. Так, они обладают облегающим силуэтом и прямым кроем от колена до щиколотки.

По словам журналистов, ретроэстетика доминирует среди джинсовых нарядов, представленных в весенне-летних коллекциях модных брендов. Например, подобные предметы гардероба можно встретить в ассортименте марок The Row, H&M, Mango и Khaite.

Ранее в апреле сообщалось, что одни модные в 1970-х годах босоножки вновь стали трендом.