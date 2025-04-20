Стилист Лисовец поделился мнением о советской эстетике

Российский стилист Влад Лисовец считает, что наблюдать за работой совета при Национальном центре "Россия", который формирует новый российский стиль под руководством Елены Ямпольской, будет интересно. В беседе с ТАСС он уточнил, что сферу дизайна одежды в рамках этой инициативы трогать не следует.

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"Если это не будет касаться сферы дизайна одежды, то будет интересно понаблюдать за развитием событий. Но это касается только других областей. Если вспомнить советские времена, у нас определенно была своя эстетика: тексты, вывески. Чувствовалось, чем мы отличаемся от остального мира", - сказал он.

Лисовец подчеркнул, что любой дизайнер - это свободный творец, и создателям нужно больше свободы для искусства. По его мнению, если навязывать определенные мотивы или колорит, то исчезнет настоящее творчество, а дизайнер станет лишь исполнителем.

"Поэтому, что касается одежды, коллекций и показов того или иного дизайнера, то, наверное, было бы не совсем правильно навязывать или предлагать ему работать в той или иной эстетике", - добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что существует множество брендов и дизайнеров, которые продвигают Россию и успешно функционируют на рынке.

"Например, Денис Симачев или Гоша Рубчинский, которые всегда использовали национальные элементы в своих изделиях. В модной индустрии существуют мировые тренды, и модная индустрия - это отдельное направление, как и архитектура. Управлять этим сложно и, возможно, нецелесообразно", - подчеркнул Лисовец, добавив, что российские бренды будут рады поддержке со стороны государства.

Ранее на сайте Национального центра "Россия" отмечалось, что формирование нового российского стиля направлено на создание национально ориентированной визуальной среды, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.