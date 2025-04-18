Глубокие смоки-айс в мягких коричневых оттенках – один из самых узнаваемых образов Моники Беллуччи. Повторить его несложно даже в домашних условиях: здесь важна не техника визажиста, а точность и внимание к деталям.

Консилер используется в зонах лифтинга, чтобы визуально приподнять внешний угол глаза. При скульптурировании лица контур направлен вверх – это усиливает эффект приподнятого взгляда.

На веки наносится кремовый карандаш коричневого оттенка, который растушевывается выше складки и дублируется на нижнем веке. Слой фиксируется темно-коричневыми тенями, а переходы смягчаются более светлым тоном.

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Слизистые подводятся насыщенным карандашом, линия ресниц затемняется и чуть вытягивается к виску. Образ дополняют объемные ресницы и мягкий акцент на губы.

Образ получается элегантным и выразительным – как в лучших итальянских фильмах.

Подробнее о том, как повторить такой макияж, рассказала в своем видео блогер @julyabay.