Так ли эффективны на самом деле корейские ритуалы красоты

Корейские косметические ритуалы в последние годы стали настолько популярны, что тренд вышел далеко за пределы Кореи. И вот уже российские женщины пользуются этими хитростями, чтобы сохранить коже молодость и здоровье. Этот подход отличается многослойностью и акцентом на увлажнении, питании и защите кожи, что помогает поддерживать ее в идеальном состоянии. Косметолог Ксения Кубышко рассказала об основных этапах и уникальных особенностях этого ухода, а также о его эффективности.

© unsplash

1 этап: очищение

Корейская система ухода обычно включает от 7 до 10 шагов, хотя на практике можно адаптировать количество этапов под свои нужды.

«Первые этапы направлены на очищение кожи. Для этого используется двухфазное очищение: сначала наносят масло или бальзам для удаления макияжа и солнцезащитных средств, а потом — очищающее средство на водной основе. Такой подход помогает избавиться от загрязнений, не нарушая естественный защитный барьер кожи», — рассказывает косметолог.

2 этап: тонизирование

Это важный этап после очищения. Тоники, как правило, содержат увлажняющие и успокаивающие ингредиенты, которые подготавливают кожу к следующему шагу. Наш эксперт:

«Они помогают восстановить pH-баланс и делают кожу более восприимчивой к последующим средствам. Уникальность корейских тонеров заключается в их легкой текстуре и высоком содержании активных ингредиентов, что обеспечивает дополнительное увлажнение и питание».

3 этап: питание

Следующий важный шаг — это эссенции и сыворотки. Эти средства, как правило, имеют высокую концентрацию активных компонентов, таких как гиалуроновая кислота, ниацинамид, экстракты растений и витамин C. Эссенции проникают глубоко в кожу, обеспечивая интенсивное увлажнение и борьбу с возрастными изменениями. Например, сыворотки с ниацинамидом могут улучшать текстуру кожи, осветлять пигментацию и уменьшать поры.

«Не менее значимым в корейском уходе является использование масок. Они бывают различных типов: листовые, гелевые или кремовые. Листовые маски, пропитанные сыворотками и эссенциями, долговременно увлажняют и питают кожу. Эти процедуры могут проводиться несколько раз в неделю и являются идеальным средством для восстановления и освежения кожи», — комментирует специалист.

4 этап: увлажнение

Другим важным шагом является использование кремов, которые завершают процесс увлажнения и создают защитный барьер на поверхности кожи. Эксперт:

«В корейском уходе акцент делают на легкие текстуры, которые быстро впитываются и не оставляют ощущения тяжести на коже, позволяя ей дышать».

5 этап: защита

Необходимо также помнить о защите от солнца. Использование санскринов с высоким уровнем SPF — базовый элемент корейского ухода. Они предотвращают фотостарение, пигментацию и другие негативные последствия воздействия ультрафиолетовых лучей. Защита от солнца является неотъемлемой частью ежедневной рутины у корейских красавиц.

Эффективен ли корейский уход?

Эти ритуалы уже зарекомендовали себя, доказав свою эффективность.

«Корейские женщины известны своей прекрасной кожей и молодостью даже в зрелом возрасте. Система, сочетающая многоступенчатый уход с акцентом на увлажнение и питание, действительно способствует улучшению состояния кожи, замедляет процессы старения, улучшает текстуру и внешний вид», — поясняет косметолог.

Однако важно отметить, что результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи, поэтому подход к уходу всегда должен быть персонализирован.