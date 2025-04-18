Клан Кардашьян подарил Лорен Санчес сумочку за $7 000

Крис Дженнер, Хлоя и Ким Кардашьян удивили Лорен Санчес роскошной сумочкой после космического полёта вместе с Blue Origin в понедельник, который журналистка организовала с 61-летним женихом Джеффом Безосом.

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Леди похвасталась сверкающей сумочкой в виде космического корабля от Judith Leiber в сторис и отметила знаменитое трио. Семья не ошиблась с подарком, выбрав сумку UFO Orbiter ($6 995) от люксового бренда, которая украшена яркими кристаллами в форме звёзд и геометрическими фигурами.

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«Предназначена для того, чтобы вскружить голову на любой орбите», — говорится в описании изделия.

Крис и Хлоя выразили свою поддержку Санчес в понедельник, наблюдая за тем, как женский экипаж отправляется в космос в Ван Хорне, штат Техас.

«Это действительно уникальный опыт, и для нас большая честь быть здесь, чтобы поддержать их и наблюдать за этой удивительной частью истории, и я так горжусь ею», — сказала Дженнер о своей близкой подруге.

Кардашьян поддержала её, добавив, что семья гордится всеми женщинами-астронавтами, среди которых также были Кэти Перри, Гейл Кинг, Аиша Боу, Аманда Нгуен и Керианн Флинн.

Это не первая сумка Санчес с космической тематикой от бренда: журналистка носила клатч Judith Leiber в форме астронавта ($4 995) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2025 в начале этого месяца. В прошлом году она также отпраздновала 60-летие Безоса в другом платье и сумочке от Leiber, на этот раз в форме ракетного корабля ($4 995) в знак уважения к основателю Blue Origin.

Возможно, именно Кардашьяны превратили Санчес в коллекционера моделей этого бренда, поскольку весь клан одержим новинками от него. Они даже разработали собственные модели в 2022 году, причём Ким, возможно, предвещала космическое путешествие с сумочкой в форме инопланетянина. Возможно, следующей знаменитостью, побывавшей в космосе, станет одна из знаменитого клана.