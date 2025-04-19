Российская модель закрыла показ Dior

Уроженка Тольятти прошлась по подиуму среди цветущей вишни. Сандра Мюррей (настоящее имя Александра Волобуева) была удостоена чести закрыть показ модного дома Dior в Токио. 23-летняя манекенщица дефилировала в полупрозрачном длинном платье с вышивкой на фоне древнего буддистского храма То-Дзи.

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Спасибо всем за этот волшебный опыт в прекрасном Киото! Такая честь закрывать это шоу, — написала Сандра в личном блоге.

Ранее Мюррей вошла в список самых прорывных моделей мира по версии Vogue. Она получила этот титул после участия в показах в рамках мировых Недель моды.