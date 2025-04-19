Поклонники уличили Леру Кудрявцеву в пластической операции

Звезда отрицает хирургическое вмешательство

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Актриса Вера Сотникова вернулась в соцсети после трех лет отсутствия. Сейчас она ведет личный блог, периодически публикуя в нем архивные снимки. Решила она обнародовать и снятое в прошлом фото с подругой Лерой Кудрявцевой. «Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — предалась ностальгии Сотникова. В кадре звезды засняты в обнимку. Кудрявцева уже в то время была эффектной блондинкой. Правда, волосы ее были намного длиннее. В остальном же с годами телеведущая не сильно изменилась. С чем, правда, не согласились пользователи соцсетей. Комментаторы уличили Леру в ринопластике. «У Леры нос не свой, оказывается», «У нее сейчас сделан не только нос», «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Кудрявцеву не узнать. Все-таки пластика была, получается», — отметили они. Сама Кудрявцева хирургические вмешательства отрицает. Она не скрывает, что в прошлом увеличивала себе грудь, однако имплант лопнул и протек, из-за чего звезде пришлось перенести тяжелую операцию. С тех пор, как утверждает знаменитость, она зареклась делать пластику. К слову, Сотникову в отличие от подруги поклонники засыпали комплиментами. Они отметили, что с годами актриса становится лишь красивее, а возрастные изменения совсем не заметны.