В Москве рассказали о новых линейках одежды и аксессуаров

Столичные предприятия легкой промышленности выпускают широкий ассортимент продукции: одежду, обувь, аксессуары и многое другое. Они разрабатывают новые линейки, наращивают объемы производства и поставок востребованной продукции. За первые два месяца 2025 года предприятия более чем вдвое увеличили отгрузку продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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Он добавил, что свыше 340 московских производителей легкой промышленности создают новые товары и удовлетворяют растущий потребительский спрос благодаря мерам городской поддержки.

— Компании увеличивают выпуск продукции с авторским дизайном, изготавливают одежду из альтернативных материалов и предлагают креативные аксессуары. В январе — феврале 2025 года столичные компании произвели более 27,9 тысячи пальто, курток, плащей, около 22,8 тысячи женских жакетов и блейзеров, более 27,6 тысячи женских брюк, а также более 179 тысяч женских блузок и рубашек, — подчеркнул Анатолий Гарбузов.

За два месяца в Москве произвели на 10,6 процентов больше женских жакетов и блейзеров и на 16,7 процентов больше женских брюк, а выпуск пальто, курток, плащей, анораков и ветровок увеличился почти на 13,7 процента.

Например, производитель одежды из яблочной кожи и других экоматериалов — бренд BOYARI — представил новую коллекцию одежды. Она состоит из 30 образов, которые подчеркивают разнообразие стилей и силуэтов. В коллекцию входят черные куртки и плащи из яблочной кожи, а также комбинезоны из экологичного тенсела и переработанного пластика.

— Наш бренд не только использует экологичные материалы в коллекциях, но и следует этичному производству. Мы создаем одежду из яблочной кожи и других экологичных материалов. Такая кожа состоит на 40–50 процентов из яблок и является самым экологичным заменителем кожи в мире. Главная особенность экологических вещей, что их легко перерабатывать, — рассказала основательница и креативный директор бренда Ольга Бояринова.

Также в этом году компания Maneken brand расширила линейки собственного производства (от пуховиков до летнего ассортимента) и уделила особое внимание мужской коллекции. Помимо разнообразных вариантов летних комплектов, брюк, рубашек, шорт и маек, в линейке представлен фирменный шуршащий костюм, который отличается ярким дизайном. В женской летней коллекции также представлены рубашки, шорты, майки, лонгсливы и брючные комплекты, а вязанная трикотажная капсула пополнилась смелыми яркими топами с вывязанными ретро логотипами. Все изделия выполнены из натуральных материалов, а отличительной особенностью бренда является широкая вариация размерной сетки изделий на рост от 1,63 до 1,80 см и выше.

В свою очередь, столичный производитель дизайнерских сумок и аксессуаров — бренд Pepfer — представил новую коллекцию. В ее вошли очечники, клатчи-фермуары, а также брелоки и обвесы. Главным образом коллекции стал знакомый каждому с детства леденец в форме петушка. Также был выпущен шелковый платок, в центре которого композиция с карамельными леденцами. Все изделия созданы с применением ручного труда и преимущественно из натуральных материалов.