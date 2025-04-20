56-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенном платье

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон продемонстрировала фигуру в мини-платье с декольте. Актриса опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в съемках рекламы собственной линии средств по уходу за волосами Lolavie. Актриса предстала перед камерой в облегающем бордовом мини-платье с декольте, которое дополнила босоножками на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Дженнифер Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.

«Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь», — отметил собеседник издания.

В марте Дженнифер Энистон заметили вместе с коллегой Педро Паскалем в Западном Голливуде.