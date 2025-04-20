«Грудь на подбородке». Викторию Бэкхем раскритиковали в Сети за наряд

Дизайнера Викторию Бекхэм раскритиковали за повторение образа невестки Николы Пельтц-Бекхэм. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

17 апреля Виктории Бекхэм исполнился 51 год. Для празднования дня рождения дизайнер выбрала белый комплект, который состоял из корсета и брюк с низкой посадкой. Знаменитость также надела браслет и серьги. Виктория Бекхэм собрала волосы в пучок и сделала макияж с черными стрелками. В таком же наряде появилась жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц-Бекхэм, на премьере фильма "Лола".

Интернет-пользователи не оценили образ Виктории Бекхэм.

"Она всегда выглядела безвкусно, а когда пыталась выглядеть изысканно, то выходило ужасно", "Одежда просто висит на ней", "Извините, но она смотрится нелепо. Слишком худая. Грудь на подбородке. И ей не идет", "Грудь Виктории выглядит нелепо", — писали читатели Daily Mail.

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Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. Знаменитости воспитывают сыновей Бруклина, Круза и Ромео и дочь Харпер.