Маша Малиновская высказалась об отношении к пластической хирургии

Звезда пересмотрела свои взгляды

Телеведущая Маша Малиновская никогда не скрывала увлечения пластической хирургией. Операций по улучшению внешности она перенесла множество, сделав первую из них в совсем юном возрасте. Благодаря помощи хирургов ей удалось добиться «кукольной» внешности — у артистки теперь небольшой нос, острые скулы и пухлые губы. Однако с возрастом певица пожалела о том, что решилась на подобное, ведь полюбить себя многочисленные модификации ей так и не помогли.

В прошлом Малиновская увеличивала, а после уменьшала грудь, удаляла комки Биша и вводила филлеры в губы. Последняя процедура и изменила ее отношение к пластической хирургии и косметологии, потому что прошла неудачно. Гель лег комками, и звезде пришлось вытерпеть немало боли, чтобы вывести препарат. На исправление последствий Маша потратила сотни тысяч рублей и девять лет жизни.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19—20 лет, я была очень красивой…Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — заявила Малиновская в беседе с «Экспресс Газетой».

Полюбить собственную внешность, к несчастью, многочисленные манипуляции ей так и не помогли. Артистка уверена, что имеет не самые приятные черты лица и неидеальную фигуру. Но теперь она убеждена, что решать эту проблему стоит не операциями, а попытками принять себя.