Маша Малиновская высказалась об отношении к пластической хирургии

Маша Малиновская назвала себя жертвой пластической хирургии
Звезда пересмотрела свои взгляды
Телеведущая Маша Малиновская никогда не скрывала увлечения пластической хирургией. Операций по улучшению внешности она перенесла множество, сделав первую из них в совсем юном возрасте. Благодаря помощи хирургов ей удалось добиться «кукольной» внешности — у артистки теперь небольшой нос, острые скулы и пухлые губы. Однако с возрастом певица пожалела о том, что решилась на подобное, ведь полюбить себя многочисленные модификации ей так и не помогли.
В прошлом Малиновская увеличивала, а после уменьшала грудь, удаляла комки Биша и вводила филлеры в губы. Последняя процедура и изменила ее отношение к пластической хирургии и косметологии, потому что прошла неудачно. Гель лег комками, и звезде пришлось вытерпеть немало боли, чтобы вывести препарат. На исправление последствий Маша потратила сотни тысяч рублей и девять лет жизни.
«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19—20 лет, я была очень красивой…Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — заявила Малиновская в беседе с «Экспресс Газетой».
Полюбить собственную внешность, к несчастью, многочисленные манипуляции ей так и не помогли. Артистка уверена, что имеет не самые приятные черты лица и неидеальную фигуру. Но теперь она убеждена, что решать эту проблему стоит не операциями, а попытками принять себя.
«Сейчас, если бы у меня возникла мысль что-то в себе переделать, я бы сначала пошла к психологу. Я жалею об очень многих манипуляциях со своей внешностью», — разоткровенничалась Маша.