Пользователи заподозрили Кудрявцеву в ринопластике

Пользователи Сети обсуждают новую-старую фотографию Леры Кудрявцевой. Архивным кадром поделилась коллега телеведущей, Вера Сотникова.

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«Знали бы мы тогда, сколько сюрпризов нам преподнесёт ещё жизнь!», — подписала она совместное фото времён начала нулевых.

Некоторые из подписчиков не узнали на фото телеведущую «Секрета на миллион».

© Super.ru

«Сотникова — красотка. А рядом кто?», «Это Ума Турман рядом с Верой Сотниковой», — спрашивают фолловеры.

Многие же усомнились, что изменения внешности Кудрявцевой связаны исключительно с прошедшими годами.

«У Леры нос не свой, оказывается», «Лера вся новая — и нос, и лицо», «У неё сейчас сделан не только нос», «Подруга называется — сдала Леру с потрохами (читай — с носом)», «У Леры нос некрасивый, оказывается, сделала ринопластику», — оставляют комментарии подписчики Сотниковой.

Напомним, слухи о подобных хирургических вмешательствах Кудрявцева ранее опровергала, утверждая, что в течение жизни делала только увеличение груди.

* Запрёщен в РФ.