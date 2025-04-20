Какие ароматы в тренде этой весной

Парфюм — это не просто последний штрих к образу. Это личный манифест, тайный знак, который мы оставляем в воздухе после себя. Весной и летом 2025 года духи становятся еще более интимными и загадочными — а еще смелыми, яркими, удивительными и влекущими. Они говорят шепотом и громко напоминают о себе (и о вас, конечно), переливаются в солнечных бликах и прячутся в тени цветущих садов. Какие ноты будут звучать на струящейся шелковой одежде и запястьях с тяжелыми браслетами в ближайшие месяцы? Обсудили тренды с коллекционером парфюмов Натальей Насоновой.

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Зеленая поэзия: свежесть с характером

Натуральные, травяные и чуть колкие ароматы в этом сезоне на пике. Это не просто легкие зеленые фужеры — это затейливо написанные акварелью этюды из тропического рая и пасторального луга у бабушки в деревне разом, ни больше, ни меньше.

«В композициях звучат листья инжира, зеленый чай, крапива, базилик, помидорная ботва и даже свежескошенное сено. Ищите такие ноты: мята, ветивер, петитгрейн, зеленый перец, чабрец, ревень», — утверждает эксперт.

Минеральные и водные ароматы: воздух, дождь, камень

Тренд на чистоту и прозрачность звучит в духах, вдохновленных природными стихиями. Молекулярные ароматы с эффектом «после бури» или непередаваемо прекрасной атмосферой теплого ливня, разбивающегося о разогретый асфальт, перекликаются с холодным мускусом, морской солью и сухой галькой. Это выбор тех, кто устал от «сладкого» и хочет дышать кожей. Тут ищем ноты: акватические аккорды, кедр, мускус, альдегиды, мох, соль.

Цветы без ванили: новые букеты

Флоральные ароматы нынче не приторные и не «девичьи». На смену кремовой туберозе и густой гардении приходят ломкие полевые цветы, чуть горькие, дикие. Парфюмеры вдохновляются не парфюмерной классикой, а ботаническими иллюстрациями: васильки, календула, горький апельсин, мимоза, кизил, хмель.

«Такие букеты кажутся случайно сорванными на лугу, а не собранными в салоне за углом. Актуальны нарцисс, мимоза, ирис, ландыш, полынь, василек, бессмертник», — говорит профессионал от парфюмерии.

Фруктовая нега без сиропа

Фрукты весной и летом не должны быть липкими и вареными. На смену «конфетным» малиновым и грушевым аккордам приходят живые, свежие, терпкие ноты: зеленое яблоко, кислая слива, черника, алыча, инжир. Особенно интересны сочетания фруктов с пряными специями или с горьковатыми травами. Получается аромат-движение: он не просто «вкусный», он развивается и живет.

Кожа и дерево — но тоньше и нежнее, чем обычно

Кожаные и древесные ароматы не уходят, но становятся легче и прозрачнее. Это не тяжелые мужские ноты, а скорее шлейф дорогих книг, мягкой перчатки, тонкой струи дыма. Особенно актуальны ароматы с замшей, светлым сандалом, белым кедром, березой. Они звучат интимно и интеллигентно, раскрываясь постепенно и многослойно.