Британскую певицу косоварского происхождения Дуа Липу сняли на улице без макияжа. Материал приводит Daily Mail.

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Папарацци запечатлели 29-летнюю исполнительницу в Лондоне, когда она забирала еду навынос из кафе. Звезда предстала перед камерами в черном кожаном пальто до колена, широких атласных брюках в тон и белом топе.

Кроме того, артистка надела ботинки на каблуках, дополнила образ несколькими кольцами на пальцах и взяла с собой сумку бренда Chanel на цепочке. В то же время она распустила гладко уложенные волосы и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от декоративной косметики.

В марте Дуа Липа показала фигуру в крошечном купальнике.