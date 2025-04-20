«Весеннее обострение». Евгения Медведева кардинально сменила имидж

Фигуристка Евгения Медведева решила кардинально сменить имидж и избавилась от длинных волос, которые отращивала несколько лет. 25-летняя спортсменка сделала короткую стрижку и показала результат в личном блоге.

© Passion.ru

«Весеннее обострение взяло верх», — прокомментировала Евгения свое решение.

Вместе с Медведевой с салон красоты отправилась чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева. Она попробовала отговорить подругу от кардинальных перемен, но Евгения была полна решимости.

В итоге Елизавета сняла на видео, как мастер отрезает длинные волосы и делает спортсменке аккуратное каре и пышную укладку в ретро стиле.

«Посмотрим на следующий день, когда я сама буду укладываться», —сказала после стрижки Медведева.

© Passion.ru

© Passion.ru

Ранее сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что у него были близкие отношения с Евгенией Медведевой во время участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.