Найдено новое решение проблемы распространения борщевика

В России придумали способ переработки борщевика в сахар и целлюлозу

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Вместо полного уничтожения борщевика Сосновского учёные предлагают использовать его в промышленности как источник сахара и целлюлозы. Представители Нижегородского агротехнологического университета имени Л. Я. Флорентьева считают, что переработка растения может стать экологически и экономически выгодным решением. Как пояснил завкафедрой «Земледелие и растениеводство» Валентин Ивенин, в борщевике содержится до 30% сахара, что делает его альтернативой традиционной сахарной свёкле. Кроме того, 35% массы высушенного стебля составляет целлюлоза, которую можно применять в лёгкой промышленности.

Сегодня борщевик воспринимается как агрессивный сорняк, захватывающий сельскохозяйственные земли. Его семена сохраняют жизнеспособность десятилетиями, поэтому полностью искоренить растение быстро не получится. Однако учёные подчёркивают, что растение адаптировалось к экосистемам, и для борьбы с ним требуются экологичные методы. Биопестициды, создаваемые на основе грибов, могут помочь ограничить распространение борщевика, но они также воздействуют на почву и другие биологические организмы.

Помимо биологических средств, исследователи предлагают рассмотреть возможность конкуренции растений. Например, такие культуры, как топинамбур, горец Вейриха или золотарник, способны вытеснить борщевик. Валентин Ивенин подчёркивает важность комплексного подхода: изучение экосистемы, анализ воздействия на окружающую среду и использование полезных свойств борщевика помогут превратить проблему в ресурс для промышленности.