Как выглядеть дорого без больших затрат

Элегантный образ не всегда требует больших денег. Внимание на улице или в социальной сети может привлечь наряд, который выглядит по-настоящему роскошно, но на деле состоит из бюджетных вещей. Эксперт в мире моды рассказала, как создать такой эффект.

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Дороговизна одежды не гарантирует статусного вида. Гораздо важнее цветовая гамма. Идеальный вариант теплые нейтральные оттенки: оливковый, терракотовый, песочный, мокко, сливочный. Эти цвета ассоциируются с природой, дорогими интерьерами и выглядят благороднее, чем базовые черный или белый.

Многие совершают ошибку, выбирая либо слишком яркие, либо совсем нейтральные цвета. Однако именно приглушенные теплые тона создают впечатление солидности. Например, вместо черного лучше выбрать темно-серый (угольный), а вместо белого оттенок овсянки. Главное правило не бояться комбинировать эти цвета между собой. Они хорошо сочетаются, создавая гармоничный образ. Коричневые брюки можно дополнить рубашкой цвета морской волны, а песочную куртку сливочно-желтым свитером.

Многие испытывают неуверенность при попытке сочетать цвета, поэтому склонны выбирать сочетания, которые кажутся знакомыми. Но секрет в том, чтобы заставить «шикарные цвета работать в гардеробе к ним следует относиться как к нейтральным и сочетать их друг с другом. При этом не стоит подстраивать весь наряд под один цвет, который является акцентным в образе. Так будет проще начать пробовать новые цвета, говорится в материале редактора отдела моды издания The Guardian Джесс Картнер-Морли.

Такой подход не только помогает образу выглядеть дороже, но и позволяет по-новому взглянуть на уже имеющиеся вещи. Например, бордовый свитер, который казался слишком мрачным с черными брюками, может идеально сочетаться с голубыми джинсами и коричневыми лоферами.

Правильные оттенки могут преобразить даже самые доступные вещи, создавая впечатление роскоши без лишних затрат.

Ранее стилист рассказала, как сделать спокойный образ более ярким, эффектным и запоминающимся. Для этого понадобится всего одна вещь определенного цвета.