Рэперша Lizzo восхитила фанатов фигурой в нижнем белье после похудения

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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36-летняя исполнительница запечатлела себя в ванной комнате на камеру телефона. Так, она предстала перед зеркалом в нижнем белье розового цвета, оформленном кружевами. На размещенных кадрах видно, что на теле знаменитости присутствуют растяжки и целлюлит.

Поклонники оценили форму рэперши после похудения в комментариях под снимками.

«Ты вдохновляешь», «Чертовски хорошо выглядишь», «Она наглядный пример естественного и красивого тела. Становится все лучше и лучше», «Спасибо тебе. Женщины должны жить своим телом и поддерживать друг друга», «Люблю ее тело без фильтров», — писали они.

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