Эксперт по моде высмеял Татьяну Брухунову

Стилист Карина Нигай раскритиковала образы 36-летней Татьяны Брухуновой. Об этом стало известно в эфире шоу «Хватит слухов».

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Жена Евгения Петросяна не скрывает, что тратит миллионы на наряды. При этом Татьяна регулярно сталкивается с критикой стиля и насмешками от россиян. Брухунову злит реакция публики, поэтому нередко отвечает хейтерам в грубой форме.

В беседе с журналистами Нигай согласилась с критикой и заявила, что образы Татьяны далеки от высокой моды.

«Я никогда не видела ее на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный ее статус — жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка», — высказалась стилист.

На данный момент Татьяна не комментировала высказывание Карины.

Ранее сообщалось, что Брухунова готовится родить третьего ребенка от 79-летнего Петросяна. Подробности читайте в этой новости.

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