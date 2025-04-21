Платье без бюстгальтера: экс-возлюбленная миллиардера удивила фанатов

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя знаменитость позировала перед камерой в сером облегающем мини-платье без бретелей, которое подчеркивало ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Вдобавок она распустила волосы и надела на голову искусственные кроличьи уши. В то же время в руках модель держала соломенную сумку.

Ранее в апреле бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером. Перминова предстала на размещенном снимке в желтом облегающем мини-платье на тонких бретелях.