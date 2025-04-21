«Куколка». МакSим восхитила фанатов мини-платьем

Певица МакSим (Марина Максимова) восхитила фанатов выходом в мини-платье. Фото и комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя МакSим предстала перед камерой в молочном мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила золотыми босоножками на каблуках, браслетом и серьгами. Певица позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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«Прекрасный день в прекрасной компании. В детстве такие мероприятия у меня были в обязательной программе. Сегодня ходили на праздничный Пасхальный концерт», — написала артистка.

Интернет-пользователи оценили образ знаменитости.

«Шикарная», «Куколка», «Ты невероятно прекрасна», «Какая прекрасная леди», «Какая красотка», — писали поклонники артистки.

13 июля 2023 года МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.

В декабре 2024 года Максимова заявила, что ей помог бог в борьбе с алкогольной зависимостью. Она рассказала, что на ней перепробовали все возможные виды кодировок, но ничего не действовало.