Известная 71-летняя модель раскрыла секрет моложавой внешности

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли раскрыла секрет моложавой внешности. Интервью со звездой публикует People.

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71-летняя манекенщица рассказала, что в основном проводит лазерные процедуры. Кроме того, она призналась, что ранее пробовала филлеры.

«Я не пытаюсь избавиться от каждой морщины. Я просто делаю лазерную шлифовку лица, потому что у меня был рак кожи, а это помогает избавиться от предраковых клеток», — объяснила знаменитость.

В беседе с журналистами Бринкли также высказала отношение к своему возрасту.

«Самое прекрасное, что произошло в нашей индустрии красоты, — это расширение того, что мы считаем красивым. И это касается нас, "бывалых" девушек. Возраст — это последний рубеж», — отметила звезда.

Ранее Бринкли похвасталась фигурой в откровенном бикини.