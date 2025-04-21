Стилист Рогов назвал мятые белые рубашки трендом

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал мятые белые рубашки трендом весны. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

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«Белая рубашка отличная вневременная инвестиция! А в этом сезоне особый шик — рубашка с максимально мятой текстурой!» — сообщил Рогов.

Стилист также показал фото, где девушки сочетали трендовый элемент гардероба со светлыми макси-юбками, молочными и черными широкими брюками, джинсами и короткими шортами из денима.

До этого ведущий «Модного приговора» сообщил, что облегающие комбинезоны-кэтсьюты теперь можно носить в повседневной жизни.

На прошлой неделе Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Среди самой модной обуви весны он выделил балетки со шнурками или их «гибриды» — симбиоз балеток и кроссовок.