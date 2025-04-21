Супермодель Миранда Керр выложила фото в бикини

Бывший «ангел» Victoria's Secret и супермодель Миранда Керр продемонстрировала фигуру в купальнике. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Миранда Керр позировала в черном бикини и солнцезащитных очках. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами лежа в бассейне. Знаменитость отметила под постом, что ее день рождения в этом году совпал с празднованием Пасхи.

«В этом году чувствую себя особенно благодарной — не только за то, что отмечаю еще одно путешествие вокруг Солнца, но и за то, что разделяю свой день рождения в Пасхальное воскресенье...» — написала манекенщица.

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Супермодель состоит в отношениях с бизнесменом Эваном Шпигелем. Супруги растят двоих общих сыновей Харта и Майлза. Миранда Керр также воспитывает Флинна, который был рожден в браке с актером Орландо Блумом. В июле 2022-го бывший «ангел» Victoria's Secret в интервью Vogue Australia призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

В феврале прошлого года Миранда Керр стала мамой в четвертый раз, она родила сына Пьера Керра-Шпигеля. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой были запечатлены пинетки желтого цвета, одеяло с именем новорожденного ребенка и ваза с букетом цветов.