Подтяжка лица в 30 лет: нужна ли и кому стоит делать

Бытует мнение, что к пластическому хирургу нужно обращаться, когда перешагнешь солидный возрастной рубеж. А переживания молодых по поводу своего внешнего вида — это пустые хлопоты и трата денег. Но профессионалы заявляют, что задумываться о коррекции внешности стоит к 30 годам. Как не упустить драгоценное время, рассказал пластический хирург Александр Катков.

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«В 30 мы еще любуемся своим отражением в зеркале и едва замечаем небольшие изменения очертаний подбородка, образование складок носогубной зоны, припухлости под глазами. У некоторых эти шероховатости во внешности больше заметны в первой половине дня или ближе к ночи, у других — при плохом свете или при неудачной позе. Как бы то ни было, консультация пластического хирурга уже не помешает», — подчеркнул наш эксперт.

Как достичь максимально эффективного результата

Конечно, в таком возрасте не стоит прибегать к большим операциям. В большинстве случаев будет достаточно бьютификации. Это метод, который работает на улучшение внешности, повышение привлекательности, устранение врожденных эстетических особенностей. Бьютификацию можно делать при появлении первых признаков возрастных изменений.

«Как правило, это современные и малотравматичные методики на лице: эндоскопия, спейслифтинг, ультразвуковая ринопластика. Кроме того, после пластической операции лицо не стареет так быстро, как не оперированное лицо», — поясняет хирург.

Вот какие методики советует делать наш эксперт тем, кому только стукнуло 30.

Спейслифтинг

С появлением этой технологии остались в прошлом одинаковые лица с перетянутой кожей, неестественной мимикой и чужим взглядом. Во время операции врач перемещает подвижные ткани в естественных пространствах, возвращая их таким образом в положение, свойственное молодому лицу. Хирург: «Швы получаются короткими и прячутся в ушной раковине и волосистой части головы. Если вы не хотите афишировать, что сделали операцию, то подруги и окружающие не заметят следов от операции, а выглядеть вы будете отдохнувшей и похорошевшей».

Гематом, синяков и отеков тоже не останется, восстановление, как правило, проходит быстро и легко. При необходимости эта методика легко совместима с эндоскопическим лобно-височным лифтингом, блефаропластикой или липофилингом.

Эндоскопический лифтинг

Он в топе самых эффективных методик пластической хирургии. При работе с лицом лифтинг дает качественный, естественный и долгий результат.

Хирург: «Мягкие ткани верхней и средней зоны лица перемещаются в эстетически более выгодное положение по вертикальному вектору — снизу-вверх, что помогает сформировать молодой контур лица и остановить развитие птоза».

Значительный плюс пластики в 30 лет — легкое восстановление. Кровообращение в таком возрасте обычно хорошее, кожа достаточно упругая и эластичная, видимых следов не остается. Такие операции становятся хорошей профилактикой старения, лучшим способом освежить лицо и сделать его более миловидным и привлекательным.

Сколько займет реабилитация и на что стоит обратить внимание

Длительность восстановления при этих операциях небольшая и занимает около двух недель. Ускорить процесс поможет физиотерапия. Александр:

«Микротоковая терапия простимулирует процессы регенерации и самовосстановления тканей. Гипербарическая оксигенация или барокамера насытит кровь кислородом, что в общем окажет положительное влияние на регенеративные процессы в организме».

Профессиональному пластическому хирургу важно не только сделать красивое, гармоничное лицо пациенту. Но и, прежде всего, сохранить ему здоровье. Все эти методики малотравматичные и делаются недолго. На консультации врач проанализирует индивидуальную анатомию и внешние изменения пациента. И только оценив все факторы, порекомендует план по коррекции возрастных изменений.

Как не упустить время?

Конечно, каждый сам решает, стоит ли воспользоваться современными возможностями пластической хирургии. На такой шаг обычно решаются те, кто ведет активный образ жизни, кому важно выглядеть хорошо и молодо. Перед этим люди, как правило, уже испробовали на себе большинство косметических процедур, но не получили нужного эффекта. С помощью пластики можно не только омолодить кожу, но и изменить гармонию лица, сделать облик более интересным и привлекательным.