Дженнифер Лопес пришла на «Формулу-1» в облегающем латексном комбинезоне

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на чемпионат мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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55-летняя знаменитость поддержала итальянскую команду «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии. Она вышла в свет в розовом латексном комбинезоне Usama Ishtay, который облегал ее фигуру.

Помимо этого, звезда надела босоножками на каблуках и красные очки. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале.