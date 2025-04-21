Выпускной 2025: украшения, которые выделят вас среди остальных

Выпускной вечер — знаковый праздник в жизни каждого человека. Это точка отсчета совершенно нового пути во взрослую жизнь, и к нему стоит хорошо подготовиться. Для любой выпускницы важно не только найти то самое платье, но и выбрать правильные ювелирные украшения, которые будут выделять уникальность и стиль. Ювелир, геммолог, огранщик драгоценных камней и технолог обработки алмазов Елена Журавлева рассказала, на что стоит сделать акценты в этом сезоне, и как найти баланс между эффектностью и уместностью.

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Кафы и имитация пирсинга

В нынешнем сезоне они в топе трендов. Это может быть миниатюрное кольцо на хряще уха, аккуратный зажим или украшение, имитирующее пирсинг губы или носа.

«Они добавляют образу дерзости и свободы, особенно если лук — смелый и неформальный. Главное — чтобы украшение не выбивалось из общего стиля», — советует эксперт.

Анклеты (украшения на щиколотку)

Украшения на щиколотку возвращаются в моду с новым звучанием. Это может быть изящная цепочка, резинка для волос, обернутая вокруг лодыжки, или даже… галстук, в 2025 году они на пике популярности среди аксессуаров для женщин.

«Анклеты подчеркивают индивидуальность и придают образу легкость, игру и немного провокации — особенно в сочетании с открытой обувью или укороченными брюками», — говорит ювелир.

Готика

Готический стиль снова в фокусе — мрачный, выразительный и магнетичный. В 2025 году особенно популярны массивные серьги-кресты, подвески с крестами, образы со змеями, шипами и другими символами силы и тайны.

Сотуар (украшение для спины)

Если в вашем образе акцент на открытую спину — добавьте украшение, которое усилит эффект. Сотуар — изящное ожерелье, спускающееся по линии спины, придающее образу утонченность и изыск.

«Это может быть специальный сотуар или длинная подвеска, надетая наоборот, а также жемчужная нить, элегантно ложащаяся на кожу», — комментирует эксперт.

Чокеры и необработанный жемчуг

Чокеры снова в моде, и это хорошая новость для тех, кто любит делать акцент на шею. В тренде также необработанный, барочный жемчуг — он придает образу живую текстуру и подчеркивает природную красоту.

Камея — романтика в деталях

Если ваш образ дышит нежностью, легкостью и женственностью в духе Афродиты, — обратите внимание на камею.

«Это украшение с художественной резьбой на камне несет в себе аромат античности и утонченной романтики. Камею можно носить как кулон на бархатной ленте, использовать в виде броши, браслета или даже как акцент на поясе. Она добавляет образу винтажное очарование и делает его по-настоящему уникальным», — рассказывает ювелир.

Массивные украшения

Актуальны и массивные крупные украшения. Например, браслеты, которые можно носить как на запястье, так и на предплечье. Главное — соблюдать правило баланса: если выбраны массивные серьги, лучше отказаться от акцентного ожерелья, и наоборот.

Бодичейны: искусство украшать тело

Бодичейн — это не просто украшение, а ювелирная игра с формой тела и пространством. Он идеально подчеркивает изящные, элегантные образы, добавляя им глубины и сексуальности. Елена:

«Особенно эффектно бодичейн смотрится на фоне лаконичного черного платья, например, из шелка: выберите жемчужный или серебристый вариант — и ваш образ станет настоящим произведением искусства. Это тот самый случай, когда украшение становится продолжением тела и акцентом, который невозможно забыть».

Как подобрать украшения под свой образ

Тренды — это ориентир, но важно помнить: украшения должны работать на вас, действительно — украшая. Вот несколько советов, как выбрать подходящие:

Учитывайте текстуру ткани — к кроше или воздушному шелку подойдут более тонкие, женственные украшения. А к плотным тканям (бархат, жаккард, костюмные материалы) — массивные и структурированные.

Смотрите на цветовую гамму — золото хорошо играет с теплыми оттенками кожи и ткани (беж, терракот, охра), серебро — с холодными (синий, серый, белый). Жемчуг универсален, но может сильно отличаться по оттенкам — от белоснежного до розоватого или кремового.

Примеряйте заранее — не откладывайте выбор на последний день. Украшение может неожиданно не подойти по длине, оттенку или даже настроению. Попробуйте примерить полный образ заранее, чтобы убедиться, что все смотрится гармонично.

Практичность и комфорт: не забывайте о мелочах

Украшение — это не только визуальный акцент, но и часть вашего комфорта на вечере. Важно проверить:

Надежность застежек — особенно если планируются танцы и активное движение.

Устойчивость к случайным зацепкам — некоторые украшения могут легко зацепиться за волосы или ткань — это может испортить настроение и образ.

Вес изделия — массивные серьги, хоть и выглядят эффектно, могут вызвать дискомфорт при длительном ношении. Лучше выбирать модели с легкими материалами или ограничить время их ношения.

Украшения на выпускной — это не просто дополнение к наряду, а выражение внутреннего мира, способ заявить о себе и запомниться.