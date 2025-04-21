«Очаровательная». В Сети восхитились красотой принцессы Дании

В сети восхитились внешностью принцессы Дании Изабеллы на фото в честь 18-летия. Соответствующая публикация появилась на странице королевской семьи в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Первые официальные праздничные портреты девушки были сделаны в Рыцарском зале особняка Фредерика VIII, являющегося частью дворца Амалиенборг. Наследница короля Фредерика X предстала перед камерой в оранжевом бальном макси-платье и с лентой через плечо, украшенной орденом Слона (высшая национальная награда Дании — прим. «Ленты.ру») и портретом отца. Также она надела диадему с бирюзой и бриллиантами, изготовленную ​​в конце XIX века.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. «Красивая девушка», «Выглядит потрясающе», «Очаровательная», «Звонили из Disney, хотели вернуть свою принцессу», «Самая красивая», — заявили юзеры.

В июле 2024 года папарацци сняли 52-летнюю на тот момент королеву Дании Марию в купальнике на отдыхе.