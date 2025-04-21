Китайцы глумятся над лицемерием люксовых брендов

Китайцы поглумились над американцами из-за страны производства люксовых вещей, продаваемых на территории США. Материал публикует New York Post (NYP).

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На этой неделе китайские соцсети заполонили ролики, в которых сотрудники фабрик обвиняют европейские и американские люксовые бренды в лицемерии. По словам работников, роскошные марки часто указывают, якобы их товары сделаны в США или Италии, однако на самом деле большая часть продукции производится в Китае.

Один из производителей сумок из КНР с никнеймом Senbags2 рассказал, сколько на самом деле стоит производство люксовой сумки Hermes за 38 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Блогер подчеркнул, что реальная цена такого изделия — 1450 долларов (119 тысяч рублей).

«Зачем вам покупать эти сумки за 38 тысяч долларов, если вам все равно на их происхождение? Мы сделаем не хуже за 1000 долларов» — уточнил он.

Китай и США находятся в состоянии беспрецедентной торговой войны, главным оружием которой стали заградительные пошлины на импорт. В США они составляют 145 процентов, а в Китае — 125 процентов.

На этом фоне обе стороны находятся в поиске союзников для выступления совместным фронтом. Председатель Китая Си Цзиньпин на прошлой неделе начал турне по Юго-Восточной Азии, а до этого предложил Евросоюзу, также пострадавшему от тарифной политики Трампа, сотрудничество в противодействии торговым ограничениям.