Косметолог рассказал, как избавиться от лишней кожи после похудения

Звезда «Дома-2» Саша Черно похудела на 70 килограммов. Ее максимальный вес после родов достигал 174 килограммов. В 2021 году экс-участница телестройки сделала бариатрическую операцию и начала стремительно худеть. После экстремального похудения девушка не смогла избавиться от лишней кожи естественным образом, поэтому сделала несколько пластических операций. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области косметологии Василины Мироновой, как привести тело в порядок после сильного похудения.

© Вечерняя Москва

Толстеют годами, а худеют быстро

По словам эксперта, кожа обвисает после похудения, потому что люди, годами набиравшие лишний вес, сбрасывают его очень быстро. Организм не успевает адаптироваться к таким изменениям.

«В большинстве случаев набор веса происходит постепенно в течение нескольких месяцев или лет. Кожа медленно растягивается, как эластичная ткань. А процесс похудения обычно происходит в короткие сроки, поэтому кожа не успевает подстроиться к происходящим изменениям. В 90 процентах случаев ткани начинают провисать», — сообщила собеседница «ВМ».

Специалист объяснила, что косметологические процедуры помогают вернуть коже тонус и эластичность, однако необходим комплексный подход.

«Нужно обратиться к опытному косметологу, который сможет назначить программу по коррекции фигуры во время или после похудения. Если человек будет делать только одну процедуру, этого будет недостаточно», — заверила Миронова.

Процедуры для кожи

По ее мнению, одна из самых эффективных косметологических процедур для кожи — это аппаратный массаж.

«Например, LPG и эндосфера. Они очень эффективные и дают потрясающие результаты. Также важно подключать ручной массаж. Эта процедура показана абсолютно всем, кто находится в процессе похудения», — поделилась она.

Кроме того, существуют инъекционные методики, которые поддерживают тонус кожи. К ним относятся коллагенотерапия, полимолочная кислота. Отличный эффект оказывают полимолочные и полидиоксаноновые нити, отметила косметолог.

«Микроигольчатый RF-лифтинг — это аппаратная косметологическая процедура, которая является абсолютным хитом для кожи с 2024 года. Он прекрасно работает с дряблой кожей и эффективно ее подтягивает. Рекомендуется проверенный временем СО2-лазер. Это лазерная шлифовка, которая эффективно подтягивает обвисшую кожу. Но ее рекомендуется делать до 60 лет», — сказала Миронова.

Как рассказала специалист, к хирургическим методам удаления излишков и подтяжке кожи относятся бодилифтинг и абдоминопластика. Это самые популярные процедуры после похудения и при наличии лишней кожи.

По ее словам, не стоит забывать и о домашнем уходе за кожей во время похудения, например делать скрабирования.

«Это могут быть скрабы с крупными и жесткими частичками, похожие на песок. Важно делать самомассаж, обертывания и обильно увлажнять кожу кремами и лосьонами», — сообщила она.

Любое похудение должно происходить под присмотром специалистов. Лучше худеть медленно, а не резко, чтобы это не было стрессом для вашего организма, заключила собеседница «ВМ».

Ранее врач-эндокринолог, генетик Кристина Кузнецова рассказала «ВМ», в чем отличие российских препаратов от «Оземпика». По ее словам, российские дженерики препарата «Оземпик» слабее оригинала и в разы дешевле. Эндокринолог объяснила, что если человек сам назначит себе эти препараты, но не изменит свой рацион питания и продолжит употреблять большое количество углеводов, жиров, фастфуда, то никакой препарат ему не поможет.