Какие особенности психики пациента будут причиной отказа в пластике

Пациенты, у которых есть подозрения на психические расстройства — в том числе депрессию или дисморфофобию, не допускаются до пластических операций. Об этом «Газете.Ru» рассказал реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван.

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«При подозрении на психические расстройства, такие как дисморфофобия, депрессия или тревожные расстройства, я всегда направляю пациента к профильным специалистам. Мы не имеем права решать психологические проблемы с помощью скальпеля», — объяснил врач.

По словам специалиста, были случаи, когда пациенты обращались к нему с просьбой провести операцию по смене пола, что запрещено законом Российской Федерации.

«Примером может быть случай, когда ко мне обратилась женщина с просьбой провести мастэктомию и маскулинизирующую пластику, утверждая, что хочет "стать мужчиной" для того, чтобы попасть в зону боевых действий», —рассказал хирург.

Усунгван также заявил, что отказывает в пластике пациентам, которые обратились к нему по просьбе партнера. Хирург пояснил, что вправе отказать по этической причине, если пациент пришел не по собственной воле.

«Например, когда женщина говорит: "Муж сказал, что оплатит, если я сделаю грудь", или просит меня солгать, чтобы избежать операции, потому что не может сказать "нет" своему партнеру. В таких случаях я точно не возьмусь за вмешательство. Это уже не вопрос эстетики, а психологического насилия, и хирург не может быть частью такого давления», — отметил Усунгван.

Среди других причин, почему пластический хирург может отказать в проведении операций, Усунгван назвал плохое самочувствие, скрытые патологии — «от гипертонии до эндокринных нарушений», наличие которых выясняется в процессе обследования, а также гормональные показатели и повышенный индекс массы тела (ИМТ выше 30).

«В таких случаях выполнение липосакции просто невозможно: слишком велик риск тромбоэмболии при минимальных эстетических изменениях. Это не вопрос желания, а вопрос безопасности», — отметил врач.

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