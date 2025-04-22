Макияж: чем он полезен и вреден для нашей кожи

У макияжа есть множество преимуществ. Например, он может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, привлечь внимание к определённым чертам лица. Однако нанесение декоративной косметики на кожу может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья.

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Возможные негативные эффекты макияжа

Воздействие химикатов. В некоторых косметических средствах содержатся канцерогены, то есть вещества, способные вызвать рак. Правда, эксперты не уверены, достаточно ли канцерогенов в косметике, чтобы это могло причинить вред. Однако об этом важно знать, так как макияж носят обычно длительное время.

Реакция кожи. Консерванты, отдушки, красители в составе косметики могут раздражать кожу.

Инфекции. Если неправильно хранить косметику или пользоваться ей даже после истечения срока годности, то это может привести к кожным инфекциям.

Забитые поры. Иногда это может быть причиной появления акне.

Преждевременное старение. Регулярное нанесение макияжа может ускорить старение.

Потенциальные преимущества макияжа

Защита SPF. Научно доказано, что косметика с SPF 45 или выше уменьшает признаки старения и снижает вероятность развития рака кожи.

Полезные ингредиенты. В состав некоторых косметических средств входят увлажнители, химические вещества для борьбы с акне, антивозрастные соединения.

Улучшение психического здоровья. Исследование, проведённые в 2024 году, продемонстрировало, что нанесение макияжа уменьшает симптомы депрессии, улучшает восприятие себя.

Творческое самовыражение. Некоторые наносят макияж именно с этой целью. Было показано, что это улучшает психическое здоровье, снижает уровень стресса и тревожности.

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