Ведущая с самыми лучшими ягодицами в мире поделилась фото в купальнике

Британская телеведущая Майя Джама опубликовала откровенное фото. Кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

© Соцсети

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире похвасталась фигурой в раздельном купальнике с принтом. Упомянутый комплект состоял из топа на широких бретелях и плавок с низкой посадкой. При этом звезда отказалась от макияжа.

© Соцсети

На снимке видно, что Джама лежала на шезлонге у бассейна.

Ранее в апреле ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини. Знаменитость сфотографировалась с собранными в пучок волосами и натуральным лицом.