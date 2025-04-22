Стало известно, где в России больше всего любят серебро

Наибольшая доля серебряных украшений в общем объеме продаж зафиксирована в Самаре — 76%. В топ-5 городов по этому показателю также вошли Тюмень, Уфа, Воронеж (по 75% каждый) и Пермь (73%). Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Продажи серебряных украшений значительно выросли в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калининграде (+39%), Волгограде (+32%), Уфе (+30%), Саратове (+27%) и Воронеже (+27%). Калининград также стал самым быстрорастущим регионом по количеству проданных изделий из серебра (+69%). Востребованность серебряных украшений увеличилась и в таких городах, как Ростов-на-Дону (+64%), Тюмень (+62%), Воронеж (+53%) и Челябинск (+52%).

В первом квартале этого года серебро занимало наибольшую долю в категориях: шармы (100% от общего числа данной категории), запонки (96%) и броши (94%). Среди вставок в серебряных изделиях лидируют фианиты, составляющие 39% от общего количества вставок, также высоким спросом пользуются украшения без вставок, доля которых составляет 38% от общего числа.