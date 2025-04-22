Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 23-летняя исполнительница позировала напротив зеркала в крошечном черном бикини, которое состояло из топа с завязками на шее и V-образных стрингов. Кроме того, она снялась в данном комплекте, сидя в шезлонге на фоне моря. При этом знаменитость продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы.

© Соцсети

Ранее в апреле Валя Карнавал в откровенном наряде снялась в клипе на песню «Кофеин».